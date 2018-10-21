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Дальнее зарубежье 21.10.2018 14:29

Израильские власти распорядились возобновить работу КПП на границе с сектором Газа

Власти Израиля отдали распоряжение в воскресенье возобновить работу КПП на границе с сектором Газа, прерванную ранее из-за всплеска насилия между израильтянами и палестинцами, для перемещения людей и грузов.

"Решение принято после сокращения за эти выходные (масштабов - ИФ) насилия в секторе Газа и усилий ХАМАС сдержать демонстрантов", - приводят западные СМИ выдержки из заявления главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана.

СМИ напоминают, что с 30 марта палестинцы постоянно выходят на демонстрации к границе сектора Газа. Демонстранты протестуют против 11-летней блокады сектора со стороны Израиля.

На прошлой неделе около 14 тыс. палестинцев пытались прорваться через границу с Израилем, бросали в израильских военных горящие шины, булыжники, самодельные взрывные устройства.

В минувшую среду в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа израильского города Беэр-шев армия обороны Израиля нанесла удары по 20 целям группировки ХАМАС в секторе Газа. Кроме этого, министр обороны Израиля А.Либерман распорядился закрыть КПП "Эрец" и "Керем Шалом" на границе с сектором Газа, а также сузить рыболовецкую зону у побережья сектора до трех морских миль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ГРАНИЦА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]