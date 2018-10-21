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Происшествия 21.10.2018 15:00

В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился

Мужчина открыл стрельбу в кемеровском поселке, в результате погибли два его сына, сам он застрелился, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в воскресенье.

"21 октября около 9 часов утра (05:00 мск) в поселке Пача Яшкинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 68-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в своего приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил суицид", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Тэги: РОССИЯ, КЕМЕРОВО, СТРЕЛЬБА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]