В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился

Мужчина открыл стрельбу в кемеровском поселке, в результате погибли два его сына, сам он застрелился, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в воскресенье.

"21 октября около 9 часов утра (05:00 мск) в поселке Пача Яшкинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 68-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в своего приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил суицид", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).