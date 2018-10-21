На второй день выборов в Афганистане более 10 человек погибли из-за взрыва бомбы на востоке страны

Не менее 11 мирных жителей стали жертвами взрыва бомбы, которая была заложена возле дороги в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным администрации провинции Нангархар, среди погибших - шестеро детей.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Однако, отмечает АП, в Нангархаре активно действуют как боевики движения "Талибан", так и группировки "Исламское государство".
АП отмечает, что инцидент произошел во второй день выборов в нижнюю палату афганского парламента. Выборы проходили накануне, однако власти в итоге их продлили - из-за технических проблем и серии атак в субботу, которые унесли жизни более 40 человек.
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