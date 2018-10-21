Назначены даты запуска к МКС и возвращения на Землю космонавтов после аварии на Байконуре

Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Назначена дата запуска пилотируемого корабля "Союз МС-11". Это 3 декабря", - сказал источник.

Он добавил, что нынешний состав экипажа МКС вернется на Землю 20 декабря на корабле "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.

"Таким образом, экипаж из 5 человек пробудет на орбите 17 дней", - сказал источник.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.