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СНГ 21.10.2018 15:58

Назначены даты запуска к МКС и возвращения на Землю космонавтов после аварии на Байконуре

Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Назначена дата запуска пилотируемого корабля "Союз МС-11". Это 3 декабря", - сказал источник.

Он добавил, что нынешний состав экипажа МКС вернется на Землю 20 декабря на корабле "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.

"Таким образом, экипаж из 5 человек пробудет на орбите 17 дней", - сказал источник.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОНАВТЫ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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