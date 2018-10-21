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Дальнее зарубежье 21.10.2018 16:54

Более 15 человек погибли в железнодорожной катастрофе на северо-востоке Тайваня

Не менее 17 человек погибли в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз" со ссылкой на власти Тайваня.

Еще 80 человек получили травмы.

По данным британских СМИ, поезд, в котором в момент катастрофы находились более 300 человек, сошел с рельсов.

В вагонах могут быть заблокированы от 30 до 40 человек.

Поезд следовал из Тайбэя в Тайдун, расположенный в восточной части Тайваня.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЖЕЛДОРОГА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]