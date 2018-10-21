Более 15 человек погибли в железнодорожной катастрофе на северо-востоке Тайваня

Не менее 17 человек погибли в результате железнодорожной аварии на северо-востоке Тайваня, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз" со ссылкой на власти Тайваня.

Еще 80 человек получили травмы.

По данным британских СМИ, поезд, в котором в момент катастрофы находились более 300 человек, сошел с рельсов.

В вагонах могут быть заблокированы от 30 до 40 человек.

Поезд следовал из Тайбэя в Тайдун, расположенный в восточной части Тайваня.