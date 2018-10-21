Паром сел на мель у южного побережья Великобритании, идет спасательная операция

Паром сел на мель возле британского острова Уайт в проливе Ла-Манш, сообщает в воскресенье британский телеканал Уай-Ти-Эн.

В районе идет спасательная операция. По словам представителя Королевского общества спасания на водах, на место событий отправлены три спасательных лодки, чтобы проверить, не оказался ли кто из пассажиров в воде.

Он также не стал называть причины инцидента и подтверждать появившиеся сообщения, будто паром столкнулся в море с двумя яхтами.

В береговой охране в свою очередь сообщили, что в момент инцидента на пароме находились 56 человек.