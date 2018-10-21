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Дальнее зарубежье 21.10.2018 17:19

Паром сел на мель у южного побережья Великобритании, идет спасательная операция

Паром сел на мель возле британского острова Уайт в проливе Ла-Манш, сообщает в воскресенье британский телеканал Уай-Ти-Эн.

В районе идет спасательная операция. По словам представителя Королевского общества спасания на водах, на место событий отправлены три спасательных лодки, чтобы проверить, не оказался ли кто из пассажиров в воде.

Он также не стал называть причины инцидента и подтверждать появившиеся сообщения, будто паром столкнулся в море с двумя яхтами.

В береговой охране в свою очередь сообщили, что в момент инцидента на пароме находились 56 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРОМ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]