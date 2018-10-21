Более 10 человек, в том числе дети, пострадали в грузинском Рустави от взрыва кислородного баллона

Число пострадавших в результате взрыва кислородного баллона в грузинском городе Рустави увеличилось до 12 человек, сообщил журналистам в воскресенье заместитель начальника пожарно-спасательной службы региона Квемо Картли Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Давид Гелашвили.
"Осуществлялись работы по демонтажу автогаражей. По имеющейся информации, произошел взрыв кислородного баллона. На данный момент в две больницы Рустави доставлены 12 человек с различными травмами. Погибших нет", - сказал Д.Гелашвили.
Между тем, как сообщают грузинские СМИ, взрыв был настолько мощным, что в трех жилых корпусах были выбиты практически все стекла, повреждено несколько автомобилей. Сообщается, что в целях безопасности спасатели эвакуировали жителей этих корпусов.
Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", по заявлению сотрудников "Скорой помощи", состояние одного из пострадавших - 9-летнего ребенка - критическое.
Ранее МВД распространило заявление, где сообщалось, что в результате взрыва пострадали 10 человек, включая пятерых несовершеннолетних.
По информации МВД, взрыв произошел во дворе одного из жилых корпусов в 19-м микрорайоне города.
В МВД заявляют, что на месте взрыва проводятся следственные мероприятия, расследование ведется по статье 240 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или других работ).
СМИ сообщают, что часть пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что среди пострадавших есть маленькие дети.
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