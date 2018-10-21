В Лондоне остались недовольны объяснениями Эр-Рияда по делу о гибели журналиста Хашкаджи

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что версия гибели в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, представленная властями Саудовской Аравии, не вызывает доверия.
"Нет, я не думаю, что она (версия - ИФ) правдоподобна... мы поддерживаем расследование Турции, а британское правительство хотело бы видеть, как (виновные - ИФ) в этой смерти будут привлечены к ответственности", - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что британские власти нуждаются в полной картине произошедшего прежде, чем принимать решения о дальнейших действиях.
"Мы не собираемся всплескивать руками и обрывать наши отношения с Саудовской Аравией; не только из-за того, что огромное количество британских рабочих мест зависит от (Саудовской Аравии - ИФ), но и вот почему: если вы оказываете влияние на ваших партнеров, вам нужно иметь возможность говорить с ними", - пояснил Д.Рааб.
Накануне саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Однако президент США Дональд Трамп в субботу заявлял, что недоволен тем, как саудовские власти ведут расследование этого дела. Кроме этого, на прошлой неделе, Д.Трамп допускал возможность введения санкций против Эр-Рияда в том случае, если будет доказана вина саудовских властей в этом деле.
В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что расследование Эр-Рияда - "это хороший первый шаг, но этого недостаточно".
Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.
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