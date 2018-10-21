Президент Алиев принял вице-президента АБР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье встречу с вице-президентом Азиатского банка развития Венчая Жанга, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»