Путин планирует принять Болтона, но не в понедельник - Песков

Президент РФ Владимир Путин планирует принять прибывшего в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, однако это произойдет не в понедельник, сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос "Интерфакса", планируется ли, что В.Путин примет Дж.Болтона в понедельник, ответил: "Не завтра".
Визит советника президента США по национальной безопасности, как ожидается, продлится до вторника, 23 октября. Официально он начинается в понедельник.
Дж.Болтон прибыл в Москву после прозвучавшего ранее в воскресенье заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как сообщили американские СМИ, Дж.Болтон планирует, в том числе, проинформировать российскую сторону о позиции Вашингтона по этому вопросу.
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