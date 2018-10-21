Эрдоган пообещал во вторник раскрыть детали гибели Хашкаджи в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что в ближайший вторник расскажет об обстоятельствах гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление (по этому делу - ИФ) во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты", - приводит слова президента сайт издания "Сабах".

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.