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Дальнее зарубежье 21.10.2018 20:47

В Эр-Рияде не знают, как был убит журналист Хашкаджи - глава МИД Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии активно расследуют гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, но пока не установили обстоятельства трагедии, заявил в воскресенье глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Мы хотим выяснить, что произошло. И мы хотим, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

По его словам, подобная работа "требует времени, и нужно действовать аккуратно".

"Ясно, что речь идёт о чудовищной ошибке, усугублённой тем, что была попытка скрыть произошедшее. Это недопустимо для властей любой страны", - добавил министр.

Журналист, работавший на "Вашингтон пост", пропал после того, как зашёл в задние консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Предполагается, что именно там он был убит. Эта история осложнила отношения США с Саудовской Аравией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИД, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]