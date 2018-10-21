Азербайджан в 2018г досрочно погасил перед АБР контрциклический кредит на $500 млн – президент Алиев

Азербайджан в 2018 году досрочно погасил кредит в размере $500 млн на обеспечение макроэкономической стабильности, привлеченного от Азиатского банка развития (АБР) в 2016 году, заявил президент Ильхам Алиев.

Как сообщалось ранее, АБР в декабре 2016 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $500 млн на обеспечение макроэкономической стабильности и поддержку экономического роста.

«Азербайджан в текущем году досрочно погасил контрциклический кредит в размере $500 млн, привлеченный от АБР в 2016 году. Это является показателем того, что Азербайджан является надежным партнером АБР», - сказал И.Алиев в воскресенье, принимая делегацию во главе с вице-президентом банка Венчаем Жангом.

И.Алиев высказал важность того, чтобы в новой стратегии сотрудничества АБР и Азербайджана на 2019-2023гг, одним из основных направлений являлась поддержка банком развития частного сектора. При этом он положительно оценил планы банка по выпуску облигаций в манатах, средства от которых могут быть направлены на кредитование проектов в частном секторе Азербайджана. Кроме этого, президент отметил заинтересованность Азербайджана в поддержке банком проектов в сфере применения современных технологий.

И.Алиев также выразил признательность АБР за выделение кредита в размере более $1 млрд на реализацию проекта Южный газовый коридор, $250 млн – на инфраструктурные проекты, $400 млн – на модернизацию железнодорожной системы.

В.Жанг, в свою очередь, подчеркнул, что АБР с 1999 года выделил свыше $4 млрд на кредитование проектов в Азербайджане. Он добавил, что банк заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном и для этого была подготовлена новая стратегия сотрудничества на 2019-2023гг.

А.Азизов