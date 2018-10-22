Минобороны РФ получило очередной полковой комплект ЗРС С-400

Военным передан очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз - Антей".
"АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", - заявили в пресс-службе компании.
По данным производителя, составные части С-400 железнодорожным транспортом поставляются на стыковочную базу полигона Капустин Яр, где проводится входной контроль, затем - стыковка и настройка составных частей системы, после чего техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания.
"При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней", - сказали в пресс-службе.
"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты Концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - добавили в "Алмаз-Антее".
17 октября в Минобороны РФ сообщили, что в 2018 году ВКС РФ получили три зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" для поставки в подразделения противовоздушной обороны военных округов.
"В ближайшее время ожидается поставка еще одного полкового комплекта данного комплекса, а также трех дивизионных комплектов ЗРПК "Панцирь-С", - заявляли в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство сообщало, что российская армия в 2018 году получит три полковых комплекта С-400.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Бюджет Италии не угрожает финансовой стабильности ЕС - министр экономики
Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов через Азербайджан
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
В Имишлинском районе открылся ASAN Hayat
Президент Алиев открыл автодороги в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»