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СНГ 22.10.2018 12:28

Минобороны РФ получило очередной полковой комплект ЗРС С-400

Военным передан очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз - Антей".

"АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", - заявили в пресс-службе компании.

По данным производителя, составные части С-400 железнодорожным транспортом поставляются на стыковочную базу полигона Капустин Яр, где проводится входной контроль, затем - стыковка и настройка составных частей системы, после чего техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания.

"При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней", - сказали в пресс-службе.

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты Концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - добавили в "Алмаз-Антее".

17 октября в Минобороны РФ сообщили, что в 2018 году ВКС РФ получили три зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" для поставки в подразделения противовоздушной обороны военных округов.

"В ближайшее время ожидается поставка еще одного полкового комплекта данного комплекса, а также трех дивизионных комплектов ЗРПК "Панцирь-С", - заявляли в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство сообщало, что российская армия в 2018 году получит три полковых комплекта С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, С/400, ПЕРЕДАЧА


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