Российские и американские пограничники договорились продолжить в 2019 году совместные операции в северной части Тихого океана

Эксперты Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США подписали план согласованных действий сил на 2019 год, сообщает в понедельник пресс-служба российского погранведомства.

"Их встреча состоялась в период с 16 по 20 октября 2018 г. в г. Джуно (штат Аляска, США)", - говорится в сообщении.

Подводя итоги совместной работы за последние несколько лет, пограничные ведомства двух стран отметили результативность взаимного обмена информацией о судах, ведущих незаконный промысел водных биоресурсов в Беринговом море и северной части Тихого океана.

Пресс-служба отмечает, что в результате такого сотрудничества российские пограничники задержали браконьерские суда Verile и Sea Breeze.

Также пограничные ведомства отметили положительный опыт тренировок, проведенных в рамках совместного патрулирования вдоль линии разграничения морских пространств России и США в 2018 году.

"В целях участия в совместных практических тренировках по пресечению угроз морской безопасности достигнута договоренность о возобновлении дружеских визитов кораблей Пограничного управления на Аляску и кораблей 17-го района Береговой охраны США в порт Петропавловск-Камчатский", - добавляет пресс-служба.