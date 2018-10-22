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Дальнее зарубежье 22.10.2018 12:55

Российские и американские пограничники договорились продолжить в 2019 году совместные операции в северной части Тихого океана

Эксперты Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США подписали план согласованных действий сил на 2019 год, сообщает в понедельник пресс-служба российского погранведомства.

"Их встреча состоялась в период с 16 по 20 октября 2018 г. в г. Джуно (штат Аляска, США)", - говорится в сообщении.

Подводя итоги совместной работы за последние несколько лет, пограничные ведомства двух стран отметили результативность взаимного обмена информацией о судах, ведущих незаконный промысел водных биоресурсов в Беринговом море и северной части Тихого океана.

Пресс-служба отмечает, что в результате такого сотрудничества российские пограничники задержали браконьерские суда Verile и Sea Breeze.

Также пограничные ведомства отметили положительный опыт тренировок, проведенных в рамках совместного патрулирования вдоль линии разграничения морских пространств России и США в 2018 году.

"В целях участия в совместных практических тренировках по пресечению угроз морской безопасности достигнута договоренность о возобновлении дружеских визитов кораблей Пограничного управления на Аляску и кораблей 17-го района Береговой охраны США в порт Петропавловск-Камчатский", - добавляет пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПОГРАНИЧНИКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]