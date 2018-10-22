В ЦИК Грузии заявили о полной готовности к проведению выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заявила о полной готовности к проведению в стране президентских выборов, которые намечены на 28 октября.
По данным ЦИК, в шести типографиях Тбилиси начали печатать избирательные бюллетени, всего их будет напечатано - 3 млн 252,8 тыс., в том числе на азербайджанском и армянских языках.
Согласно уточненным данным, в Грузии зарегистрированы - 3 млн 518,89 тыс. избирателей, сообщили в Центризбиркоме.
По мнению грузинских экспертов, из 25 кандидатов на пост президента Грузии реально претендуют на победу двое - независимый кандидат, депутат парламента, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую активно поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", а также кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение", также бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе.
В ходе предвыборной кампании оба кандидата представили свои президентские программы.
Оценивая новые, существенно усеченные полномочия президента Грузии, сведенные фактически лишь к представительским функциям, С.Зурабишвили не обещала избирателям, что в одно мгновенье все изменится к лучшему.
"Я обещаю, что буду президентом всех граждан и попытаюсь оказать помощь всем гражданам. Двери моей администрации будут всегда открыты для каждого гражданина", - заявила С.Зурабишвили на одной из встреч с избирателями.
Иную избирательную кампанию ведет Г.Вашадзе. Называя на встречах правящую партию "Грузинская мечта" - "Воровской мечтой", он не раз заявлял, что став президентом первым своим указом вернет грузинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а затем назначит внеочередные парламентские выборы.
Г.Вашадзе также пообещал увеличить пенсии в два раза, увеличить зарплату сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, учителям и врачам. По его словам, необходимые средства будут мобилизованы за счет радикального сокращения бюрократического аппарата и "искоренения элитарной коррупции".
Экс-президент М.Саакашвили, комментируя в соцсетях завершающуюся предвыборную кампанию в Грузии, заявил, что "уже всем ясно - в выборах безоговорочно побеждает Григол Вашадзе".
М.Саакашвили пообещал, что очень скоро вернется в Грузию и с новыми силами наведет порядок.
В Службе госбезопасности Грузии (СГБ) в минувшие выходные сообщили, что, по имеющимся данным, бывшая партия власти "Единое национальное движение" во главе со своим лидером М.Саакашвили планирует проведение противозаконных акций протеста в Тбилиси и других городах в случае поражения своего кандидата на президентских выборах.
СГБ предупредила, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии будут незамедлительно пресекаться в рамках закона.
Согласно новой принятой парламентом конституции Грузии, которая вступит в силу после инаугурации избранного президента, президентские полномочия сведены до представительских. Президент Грузии не будет осуществлять внешнюю политику, полномочия Верховного главнокомандующего президент сможет использовать лишь в случае войны. При президенте не будет функционировать Совет национальной безопасности. Кроме того, президент Грузии не будет назначать послов и судей.
После вступления в силу новой конституции Грузия становится парламентской республикой, в которой главная роль в управлении государством будет принадлежать парламенту и правительству.
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