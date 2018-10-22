Замглавы МИД Ирана Ансари посетит 23 октября Москву, сообщил Богданов

Замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари во вторник посетит Москву, проведёт переговоры в МИД РФ, заявил спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Да (он посетит Москву - ИФ), будут консультации в МИДе. У меня с ним будет тоже встреча, и с (замглавы МИД РФ - ИФ) Сергеем Вершининым", - заявил он журналистам в Москве.

"Да, завтра", - подчеркнул М.Богданов.