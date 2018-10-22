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Регион 22.10.2018 14:01

Замглавы МИД Ирана Ансари посетит 23 октября Москву, сообщил Богданов

Замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари во вторник посетит Москву, проведёт переговоры в МИД РФ, заявил спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Да (он посетит Москву - ИФ), будут консультации в МИДе. У меня с ним будет тоже встреча, и с (замглавы МИД РФ - ИФ) Сергеем Вершининым", - заявил он журналистам в Москве.

"Да, завтра", - подчеркнул М.Богданов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]