Замглавы МИД Ирана Ансари посетит 23 октября Москву, сообщил Богданов

Замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари во вторник посетит Москву, проведёт переговоры в МИД РФ, заявил спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Да (он посетит Москву - ИФ), будут консультации в МИДе. У меня с ним будет тоже встреча, и с (замглавы МИД РФ - ИФ) Сергеем Вершининым", - заявил он журналистам в Москве.
"Да, завтра", - подчеркнул М.Богданов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»