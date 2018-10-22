Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.957 RUR   0.0259 GBR   2.2216 TRY   0.3012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.12 Brent   79.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 14° 23° 24 Окт 18° 23° 25 Окт 16° 27°

22.10.2018 12:25

Президент Алиев открыл новое ответвление реки Араз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в понедельник в Имишлинском районе в церемонии открытия нового ответвления реки Араз, сообщает сайт главы государства.

Президент выступил на мероприятии.

Затем министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде информировали главу государства о проделанной в рамках проекта работе и предстоящих планах.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАНАЛ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]