Президент Алиев открыл новое ответвление реки Араз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в понедельник в Имишлинском районе в церемонии открытия нового ответвления реки Араз, сообщает сайт главы государства.
Президент выступил на мероприятии.
Затем министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде информировали главу государства о проделанной в рамках проекта работе и предстоящих планах.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»