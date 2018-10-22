Президент Алиев открыл новое ответвление реки Араз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в понедельник в Имишлинском районе в церемонии открытия нового ответвления реки Араз, сообщает сайт главы государства.

Президент выступил на мероприятии.

Затем министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде информировали главу государства о проделанной в рамках проекта работе и предстоящих планах.

Р.Бабаев