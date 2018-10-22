Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.957 RUR   0.0259 GBR   2.2216 TRY   0.3012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.12 Brent   79.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 14° 23° 24 Окт 18° 23° 25 Окт 16° 27°

Дальнее зарубежье 22.10.2018 14:28

Мэй сообщит парламенту Британии, что сделка по Brexit согласована на 95% - газета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit, пишет британская газета "Гардиан".

"Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем", - отмечает издание.

"Т.Мэй подведет итог, согласно которому с учетом всего (вышеперечисленных вопросов - ИФ) сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%", - говорится в сообщении "Гардиан".

Британский премьер выступит с речью в палате общин позднее в понедельник.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit Юнкер заявил о необходимости прорыва в переговорах между Брюсселем и Лондоном о Brexit Британия вступила в самую сложную фазу переговоров по Brexit, полагает Мэй Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье В Берлине надеются на продолжение тесного сотрудничества ЕС с Британией после Brexit Палата общин рассмотрит вопрос о предоставлении парламенту Великобритании большего контроля в рамках Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]