Мэй сообщит парламенту Британии, что сделка по Brexit согласована на 95% - газета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit, пишет британская газета "Гардиан".

"Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем", - отмечает издание.

"Т.Мэй подведет итог, согласно которому с учетом всего (вышеперечисленных вопросов - ИФ) сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%", - говорится в сообщении "Гардиан".

Британский премьер выступит с речью в палате общин позднее в понедельник.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.