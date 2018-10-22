Мэй сообщит парламенту Британии, что сделка по Brexit согласована на 95% - газета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit, пишет британская газета "Гардиан".
"Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем", - отмечает издание.
"Т.Мэй подведет итог, согласно которому с учетом всего (вышеперечисленных вопросов - ИФ) сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%", - говорится в сообщении "Гардиан".
Британский премьер выступит с речью в палате общин позднее в понедельник.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.
Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Бюджет Италии не угрожает финансовой стабильности ЕС - министр экономики
Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов через Азербайджан
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
В Имишлинском районе открылся ASAN Hayat
Президент Алиев открыл автодороги в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»