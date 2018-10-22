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Регион 22.10.2018 14:42

Ереван намерен активизировать отношения с США - Пашинян

Армения намерена интенсифицировать отношения с Соединенными Штатами, заявил исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян.

"На практике со всеми нашими международными партнерами происходят интенсивные контакты. К сожалению, с США они не очень интенсивны", - сказал Н.Пашинян журналистам в понедельник.

Он выразил надежду, что после предстоящих контактов, в частности, предстоящего визита в Ереван советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, "отношения станут более интенсивными".

"Я говорил, что мы намерены интенсифицировать наши контакты", - отметил Н.Пашинян.

И.о. главы армянского правительства также заявил, что отношения Армении с Россией являются искренними, доверительными и без "темных углов".

"Это не значит, что мы во всем и везде согласны друг с другом, но между нами, в том числе мною и Владимиром Путиным установлено взаимное доверие. Россия и Армения с пониманием относятся к позициям друг друга, и уверены в искренности двусторонних отношений", - заявил Н.Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ПАШИНЯН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]