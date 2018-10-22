Ереван намерен активизировать отношения с США - Пашинян

Армения намерена интенсифицировать отношения с Соединенными Штатами, заявил исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян.
"На практике со всеми нашими международными партнерами происходят интенсивные контакты. К сожалению, с США они не очень интенсивны", - сказал Н.Пашинян журналистам в понедельник.
Он выразил надежду, что после предстоящих контактов, в частности, предстоящего визита в Ереван советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, "отношения станут более интенсивными".
"Я говорил, что мы намерены интенсифицировать наши контакты", - отметил Н.Пашинян.
И.о. главы армянского правительства также заявил, что отношения Армении с Россией являются искренними, доверительными и без "темных углов".
"Это не значит, что мы во всем и везде согласны друг с другом, но между нами, в том числе мною и Владимиром Путиным установлено взаимное доверие. Россия и Армения с пониманием относятся к позициям друг друга, и уверены в искренности двусторонних отношений", - заявил Н.Пашинян.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»