Ереван намерен активизировать отношения с США - Пашинян

Армения намерена интенсифицировать отношения с Соединенными Штатами, заявил исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян.

"На практике со всеми нашими международными партнерами происходят интенсивные контакты. К сожалению, с США они не очень интенсивны", - сказал Н.Пашинян журналистам в понедельник.

Он выразил надежду, что после предстоящих контактов, в частности, предстоящего визита в Ереван советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, "отношения станут более интенсивными".

"Я говорил, что мы намерены интенсифицировать наши контакты", - отметил Н.Пашинян.

И.о. главы армянского правительства также заявил, что отношения Армении с Россией являются искренними, доверительными и без "темных углов".

"Это не значит, что мы во всем и везде согласны друг с другом, но между нами, в том числе мною и Владимиром Путиным установлено взаимное доверие. Россия и Армения с пониманием относятся к позициям друг друга, и уверены в искренности двусторонних отношений", - заявил Н.Пашинян.