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22.10.2018 12:48

Президент Алиев открыл автодороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в Имишлинском районе 112-километровый участок Гарагаджи-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе, сообщает сайт главы государства.

Также И.Алиев открыл автотрассу Имишли-Отузики-Гарагашлы.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал о характеристиках автодорог.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]