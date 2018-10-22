Власти Сирии не применяли и не собираются применять химоружие, заявляют в МИД САР

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад опроверг утверждения о планах Дамаска применить химоружие против сил оппозиции.
"Правительство Сирия не применяло и не будет применять химическое оружие. Оно остается приверженным делу достижения международного мира и безопасности, несмотря на угрозы со стороны террористических группировок и их покровителей", - заявил Ф.Микдад, которого цитирует в понедельник информационное агентство САНА.
"Решение Сирии присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия было свободным, суверенным и продиктованным развитием ситуации в Сирии, регионе и мире", - подчеркнул замминистра, который возглавляет Национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно КЗХО.
Ранее США и ряда других западных стран утверждали, что Дамаск планирует провести силовую операцию в северной провинции Идлиб с применением химоружия.
Правительство Сирии ранее неоднократно заявляло об уничтожении всех своих запасов отравляющих веществ.
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Бюджет Италии не угрожает финансовой стабильности ЕС - министр экономики
Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов через Азербайджан
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
В Имишлинском районе открылся ASAN Hayat
Президент Алиев открыл автодороги в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»