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Дальнее зарубежье 22.10.2018 15:16

Власти Сирии не применяли и не собираются применять химоружие, заявляют в МИД САР

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад опроверг утверждения о планах Дамаска применить химоружие против сил оппозиции.

"Правительство Сирия не применяло и не будет применять химическое оружие. Оно остается приверженным делу достижения международного мира и безопасности, несмотря на угрозы со стороны террористических группировок и их покровителей", - заявил Ф.Микдад, которого цитирует в понедельник информационное агентство САНА.

"Решение Сирии присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия было свободным, суверенным и продиктованным развитием ситуации в Сирии, регионе и мире", - подчеркнул замминистра, который возглавляет Национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно КЗХО.

Ранее США и ряда других западных стран утверждали, что Дамаск планирует провести силовую операцию в северной провинции Идлиб с применением химоружия.

Правительство Сирии ранее неоднократно заявляло об уничтожении всех своих запасов отравляющих веществ.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ХИМОРУЖИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]