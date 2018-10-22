SOCAR планирует импортировать из России около 30 тыс. тонн бензина марки AI-92

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала импорт из России автомобильного бензина марки AI-92, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«Всего из России планируется импортировать около 30 тыс. тонн бензина (марки AI-92 - ИФ) и столько же - из Европы. Также некоторое количество бензина - около 10-15 тыс. тонн - может быть импортировано из Туркменистана. Первые поставки осуществляются из России - около 16 тыс. тонн топлива уже загружено и из них 8,7 тыс. тонн уже доставлено в Азербайджан», - сказал И.Ахмедов.

Он пояснил, что ежегодно Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева (БНПЗ) производит определенное количество топлива на запас на время проведения на предприятии плановых ремонтных работ. Однако виду того, что на заводе параллельно ведутся и работы по модернизации, направленные на производство более качественного топлива, период ремонтных работ также удлиняется.

«Именно в этой связи возникает ежегодная необходимость во временном импорте бензина из-за рубежа. В начале ремонтных работ спрос (на автомобильный бензин AI 92 -ИФ) на местном рынке покрывается за счет собственных запасов, а в последующие дни - за счет импорта», - отметил он.

По словам И.Ахмедова, с начала ноября планируется постепенное восстановление полномасштабного производства на отдельных установках БНПЗ.

SOCAR с 1 октября 2018 года частично приостановила работу БНПЗ им. Г.Алиева для проведения плановых ремонтных работ. В среднем, ремонтные работы продлятся около месяца.

Остановка завода на ремонт может создать необходимость в импорте в Азербайджан автомобильного бензина марки AI-92 для обеспечения внутреннего спроса. Речь шла об импорте до 80 тыс. тонн.

Решением Кабинета министров с 1 октября 2018 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля.

Бакинский НПЗ производит только бензин марки AI-92.

Н.Аббасова