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Транспорт и связь 22.10.2018 13:10

Азербайджанские железные дороги могут транспортировать в Европу через Грузию 20 млн тонн грузов в год

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) обладают потенциалом грузоперевозок в Европу через Грузию в объеме 20 млн тонн в год, заявил глава общества Джавид Гурбанов.

«Возможности перевозки грузов со стороны АЖД составляют 30 млн тонн. Из них 10 млн тонн приходится на грузоперевозки внутри страны и на российские грузы. Таким образом, через Грузию в Европу мы можем транспортировать 20 млн тонн грузов в год», - сказал Дж.Гурбанов журналистам в понедельник.

По его словам, в свое очередь, ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) может перевозить в год 5-7 млн тонн грузов. «Сейчас пароходство работает над расширением флота», - добавил он.

Как сообщалось ранее, объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2017 год составил 52 млн 733,2 тыс. тонн. По данным Госкомстата, 13 млн 74,2 тыс. тонн или 24,8% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт. При этом на долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за 2017 года пришлось 10 млн 186,6 тыс. тонн или 19,3% от общего объема грузоперевозок по данному коридору. Рост по сравнению с показателем 2016 года составил на 28,9%.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, ПЕРЕВОЗКИ, ПОТЕНЦИАЛ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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