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Транспорт и связь 22.10.2018 13:20

Румынская Grampet и казахстанская Исткомтранс присоединились к Транскаспийскому транспортному маршруту

Румынская «Grampet Group» и казахстанская ТОО «Исткомтранс» официально присоединились к Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ), заявил глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

«Сегодня в состав ТМТМ приняты два новых члена - румынская компания GRAMPET и казахстанская Исткомтранс», - сказал Дж.Гурбанов журналистам в понедельник.

По его словам, таким образом, число компаний, участвующих в ТМТМ достигло 17.

Дж.Гурбанов добавил, что в настоящее время российские компании проявляют интерес к использованию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для перевозки своих грузов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Проект строительства железной дороги БТК включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км – на территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТМТМ, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]