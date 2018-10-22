В Имишлинском районе открылся ASAN Hayat

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в Имишлинском районе ряд объектов, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев открыл Имишлинский Центр автоматического управления и контроля ОАО «Азеришыг», ясли - детский сад на 100 воспитанников.

Кроме этого, глава государства принял участие в открытии Имишлинского центра «ASAN Hayat» и Музея Флага в Имишли.

Р.Бабаев