Правительство ФРГ проверит выданные ранее разрешения на поставку оружия в Саудовскую Аравию

Правительство ФРГ не видит оснований для выдачи новых разрешений на поставку оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, а также будет рассматривать вопрос, как поступить с уже выданными разрешениями, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"До тех пор, пока мы не знаем, что произошло, нет основания для позитивных решений по экспорту вооружения в Саудовскую Аравию", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине.
Отвечая на вопрос, что делать с уже выданными разрешениями на поставку оружия, Ш.Зайберт сказал, что "правительство будет их проверять". Заявление Саудовской Аравии об обстоятельствах убийства журналиста Дж.Хашкаджи правительство "приняло к сведению", отметил он.
По словам пресс-секретаря министра экономики ФРГ Тани Алемани, на конец 2018 года были согласованы договоры на поставку вооружения в Саудовскую Аравию на общую сумму примерно в 416 млн евро. Правовые рамки для отзыва уже выданных разрешений на поставку в Германии существуют, указала Т.Алемани.
Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.
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