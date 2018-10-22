SOCAR не планирует новых закупок газа у Газпрома

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) не планирует новых закупок газа у ПАО «Газпром», заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
«В ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге главы SOCAR Ровнага Абдуллаева с руководством Газпрома обсуждались различные перспективные направления сотрудничества. Что касается вероятности дополнительных поставок природного газа из России в Азербайджан, то этот вопрос не рассматривается и дополнительные поставки на данный момент не планируются», - сказал И.Ахмедов.
Ранее пресс-служба ПАО «Газпром» сообщила, что глава российского газового концерна Алексей Миллер и Ровнаг Абдуллаев на встрече 12 октября 2018 года обсудили вопрос поставок газа в Азербайджан. На встрече отмечалось, что с 22 ноября 2017 года, когда был возобновлен экспорт газа в республику, «Газпром» поставил в Азербайджан 1,15 млрд кубометров газа. «Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении", - говорилось в сообщении Газпрома.
ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа.
В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.
По данным Минэнерго Азербайджана, в 2018 году Азербайджан импортировал из России 800 млн кубометров природного газа.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»