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СНГ 22.10.2018 14:13

Путин и Болтон обсудят ДРСМД, Москва ждет объяснений - Кремль

Вопросы, связанные с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил: "Это вопрос стратегической безопасности. И еще раз повторяю: такие намерения способны сделать мир более опасным".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 км до 1 тыс. км) дальности. В частности, СССР должен был ликвидировать подобные ракеты как на европейской, так и на азиатской части своей территории. СССР и США договорились не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. За процессом уничтожения ракет должны были наблюдать инспекторы.

По договору советские власти обязались уничтожить ракеты средней дальности типа РСД-10, Р-12, Р-14 и РК-55, а администрация США - "Першинг-2" и "BGM-109G". Также под действие договора подпадали ракеты малой дальности - советские ОТР-22 и ОТР-23 и американские "Першинг-1А".

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - 846 комплексов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БОЛТОН, ДРСМД


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