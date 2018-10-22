Пекин призывает Вашингтон как следует подумать, прежде чем выходить из ДРСМД

Власти Китая считают, что США необходимо хорошо подумать, прежде чем выходить из ДРСМД, заявила в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Односторонний выход приведет ко множеству негативных последствий", - цитируют ее западные СМИ.
По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Вашингтону нужно "дважды подумать над тем, стоит ли выходить из договора".
Кроме того, отметила Хуа Чуньин, в Пекине считают недопустимыми звучащие в Вашингтоне заявления о том, что из ДРСМД нужно выйти, чтобы успешнее противостоять Китаю в военной сфере.
Накануне Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
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