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22.10.2018 15:11

НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум

1 ноября 2018 года Национальная Aкадемия Наук Азербайджана (НАНА) и организация Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум. Целью проведения мероприятия является расширение диалога между наукой и бизнесом.

Председательствовать на бизнес-форуме будет президент НАНА, академик Акиф Ализаде. Академик ответит на все интересующие участников форума вопросы, подробно расскажет о деятельности НАНА и достижениях ООО «Парк высоких технологий НАНА».

На мероприятии примут участие руководители и представители международных организаций, дипломатического корпуса, государственных и частных компаний, прошедших регистрацию на сайте Caspian European Club.

Ссылка для прохождения регистрации:

http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/registration/item/349-business-forum-01-11-2018

Отметим, что организация Caspian European Club была создана в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Деятельность организации направлена на привлечение доходов, полученных от нефтяной отрасли, на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работающих в 70-ти странах мира, осуществляют активную работу, нацеленную на поддержку диалога между государственными структурами и частным сектором.

Организация Caspian European Club основана Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]