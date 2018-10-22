Экономика России не выдержит гонки вооружений – руководитель PolitRUS

Заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из ДРСМД является стремлением Вашингтона подписать с Россией и Китаем новый договор в этой сфере, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

«Оба государства Трамп обвинил в гонке вооружений, но если Россия находится в рамках Договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД), то Китай данный договор не сдерживает», - подчеркнул он.

По его словам, именно это более всего тревожит Вашингтон. «Честно говоря, должно это тревожить и Москву, потому как ракеты Пекина рано или поздно могут реально угрожать и ей», - подчеркнул В.Арьков.

Эксперт отметил очевидность стремления Пекина к могуществу «для начала в Евразии». «Реализуемый им масштабный проект Нового Шелкового пути (и целый ряд проектов поменьше) служит этой цели. России, как и большинству государств в зоне ее стратегических интересов, участие в китайских проектах экономически выгодно. Но вот в политическом аспекте это грозит частичной потерей своего суверенитета (де-факто, не де-юре, разумеется). Поэтому присоединение к Трансевразийской оси Китая можно сравнить с добровольным нанизыванием на его шампур», - сказал глава PolitRUS.

По словам эксперта, рост могущества Китая вызывает серьезную озабоченность в Белом доме. «Вашингтон последнее время серьезно озабочен ростом могущества Пекина, однако находится не в лучшей форме, чтобы вести с ним открытую борьбу, хотя нет-нет и пробует это в экономической сфере. И пока проигрывает. Поэтому старается ослабить Пекин, нанося удары по его союзникам», - отметил В.Арьков.

Политолог сказал о важности подписания соглашения об ограничении в гонке вооружений с Китаем для американской и российской сторон. «Вашингтону действительно очень важно подписать с Пекином договор об ограничении в гонке вооружений, но если этого не получится, то развязать руки себе. Заявление о выходе из ДРСМД служит обеим целям. Экономика России не выдержит гонки вооружений, и это прекрасно осознают в Кремле. Поэтому необходимо либо сохранить старый договор, либо подписать трехсторонний новый. Несмотря на сильное лобби ВПК в администрации Трампа, Белый дом тоже заинтересован в новом договоре, несмотря на всю браваду Трампа», - подчеркнул В.Арьков.

По его словам, для США важно «остановить рост могущества Пекина». «Активность в ближней зоне интересов России и Китая (Южный Кавказ и Центральная Азия, а в случае с Китаем и Корейский полуостров) – это шантаж со стороны США с целью «стимулировать» Москву и, прежде всего, Пекин сесть за стол переговоров. Настоящая Третья мировая война не нужна никому, даже США. Сейчас они просто не готовы к ней, а потому, создавая новые и раздувая старые локальные конфликты, они преследуют цель измотать своих потенциальных соперников, не дав им набраться силы и стать уже реальными врагами», - отметил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS.

Р.Бабаев