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СНГ 22.10.2018 17:46

Отставка де Мистуры не отразится на межсирийских переговорах - МИД Казахстана

Отставка специального представителя генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры не отразится на процессе мирного урегулирования межсирийского конфликта, считает официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Мы уверены, что это не отразится (на процессе урегулирования конфликта в Сирии), потому что как он заявил, он отработал весь свой срок. Это нормальный процесс в стенах ООН", - сказал А.Смадияров журналистам в Астане в понедельник.

"Процесс ведет не он один, есть страны-гаранты, они остаются, Сирия остается", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, МИСТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]