Отставка де Мистуры не отразится на межсирийских переговорах - МИД Казахстана

Отставка специального представителя генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры не отразится на процессе мирного урегулирования межсирийского конфликта, считает официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
"Мы уверены, что это не отразится (на процессе урегулирования конфликта в Сирии), потому что как он заявил, он отработал весь свой срок. Это нормальный процесс в стенах ООН", - сказал А.Смадияров журналистам в Астане в понедельник.
"Процесс ведет не он один, есть страны-гаранты, они остаются, Сирия остается", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»