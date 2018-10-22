Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов через Азербайджан

Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов в грузинский порт Поти через территорию Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель председателя АО «НК «Казахстанские железные дороги» по логистике Санджар Елюбаев.

«С ноября текущего года мы начнем транзит новой линейки нефтепродуктов в грузинский порт Поти через территорию Азербайджана. Нефтепродукты будут отправляться из порта Курык до Баку, а из Баку посредством железной дороги до порта Поти», - сказал С.Елюбаев.

По его словам, в течение ноября-декабря 2018 года, таким образом, планируется отправить 55-60 тыс. тонн нефтепродуктов. При этом он не уточнил виды нефтепродуктов, а также отправителя грузов.

«В последующем объемы отправляемых нефтепродуктов будет составлять 40-50 тыс. тонн в месяц», - сказал С.Елюбаев.

Б.Рустамбеков