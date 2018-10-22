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Транспорт и связь 22.10.2018 15:25

Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов через Азербайджан

Казахстан с ноября начнет транзит новой линейки нефтепродуктов в грузинский порт Поти через территорию Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель председателя АО «НК «Казахстанские железные дороги» по логистике Санджар Елюбаев.

«С ноября текущего года мы начнем транзит новой линейки нефтепродуктов в грузинский порт Поти через территорию Азербайджана. Нефтепродукты будут отправляться из порта Курык до Баку, а из Баку посредством железной дороги до порта Поти», - сказал С.Елюбаев.

По его словам, в течение ноября-декабря 2018 года, таким образом, планируется отправить 55-60 тыс. тонн нефтепродуктов. При этом он не уточнил виды нефтепродуктов, а также отправителя грузов.

«В последующем объемы отправляемых нефтепродуктов будет составлять 40-50 тыс. тонн в месяц», - сказал С.Елюбаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]