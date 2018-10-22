Бюджет Италии не угрожает финансовой стабильности ЕС - министр экономики

Бюджетные планы Италии, предполагающие существенное увеличение государственных расходов в социальной сфере, не создают угрозы финансовой стабильности Европейского союза, написал министр финансов Италии Джованни Триа в официальном ответе на письмо Европейской комиссии.

"Фактически, мы полагаем, что усиление итальянской экономики отвечает интересам европейской экономики в целом", - говорится в документе.

Дж.Триа также отметил, что правительство Италии "предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение поставленных целевых показателей".

На прошлой неделе представители Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Пьер Московиси направили итальянским властям письмо с предложением внести изменения в проект бюджета до 22 октября, отметив что расходы Италии на 2019 году представляются Брюсселю чрезмерными.

Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Евросоюза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.

Доходность итальянских гособлигаций в понедельник снижается после ответа Рима Брюсселю. Для 10-летних гособлигаций она опустилась на 5 базисных пунктов, до 3,41%. Ранее в ходе торгов показатель падал почти на 30 базисных пунктов.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB повысился на 0,7%.