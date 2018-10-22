Бюджет Италии не угрожает финансовой стабильности ЕС - министр экономики

Бюджетные планы Италии, предполагающие существенное увеличение государственных расходов в социальной сфере, не создают угрозы финансовой стабильности Европейского союза, написал министр финансов Италии Джованни Триа в официальном ответе на письмо Европейской комиссии.
"Фактически, мы полагаем, что усиление итальянской экономики отвечает интересам европейской экономики в целом", - говорится в документе.
Дж.Триа также отметил, что правительство Италии "предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение поставленных целевых показателей".
На прошлой неделе представители Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Пьер Московиси направили итальянским властям письмо с предложением внести изменения в проект бюджета до 22 октября, отметив что расходы Италии на 2019 году представляются Брюсселю чрезмерными.
Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Евросоюза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.
Доходность итальянских гособлигаций в понедельник снижается после ответа Рима Брюсселю. Для 10-летних гособлигаций она опустилась на 5 базисных пунктов, до 3,41%. Ранее в ходе торгов показатель падал почти на 30 базисных пунктов.
Итальянский фондовый индекс FTSE MIB повысился на 0,7%.
Баку и Брюссель в конце октября проведут первый диалог по безопасности, в начале 2019 года – по транспорту
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Тела 3 иранских моряков, скончавшихся от отравления, переданы иранской стороне – Минздрав Азербайджана
В России мужчина убил двоих сыновей и сам застрелился
Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар
В Имишлинском районе открылся ASAN Hayat
Президент Алиев открыл автодороги в Имишлинском районе
Правительство ФРГ проверит выданные ранее разрешения на поставку оружия в Саудовскую Аравию
Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД
Власти Сирии не применяли и не собираются применять химоружие, заявляют в МИД САР
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
НАНА и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Moody`s повысило прогноз по рейтингу Банка Республика до уровня «Позитивный»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»