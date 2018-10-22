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СНГ 22.10.2018 18:19

МИД Казахстана осудил убийство Джамаля Хашкаджи

"Мы решительно осуждаем совершенное преступление и ожидаем итоговых расследований", - сказал А.Смадияров в понедельник в Астане, комментируя сообщения об убийстве Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]