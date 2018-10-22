МИД Казахстана осудил убийство Джамаля Хашкаджи

"Мы решительно осуждаем совершенное преступление и ожидаем итоговых расследований", - сказал А.Смадияров в понедельник в Астане, комментируя сообщения об убийстве Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.