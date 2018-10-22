Патрушев и Болтон обсуждают вопросы международной безопасности, российско-американское сотрудничество в этой сфере - СБ РФ

Вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области обсуждают на встрече в Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Совбеза РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Джон Болтон на встрече в Москве обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.