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Дальнее зарубежье 22.10.2018 18:30

Патрушев и Болтон обсуждают вопросы международной безопасности, российско-американское сотрудничество в этой сфере - СБ РФ

Вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области обсуждают на встрече в Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Совбеза РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Джон Болтон на встрече в Москве обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, БОЛТОН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]