Итальянский премьер Конте вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте заявил в понедельник о необходимости возрождения G8, включающего Россию, передает агентство "Блумберг.

"Нам нужно, чтобы Россия вернулась в G8", - приводит агентство слова итальянского премьера.

Ранее сообщалось, что на 24 октября намечен визит Дж.Конте в Москву.

В июне этого года на фоне саммита G7 уже поднимался вопрос о возможности возвращения России в G8. Тогда об этом заявил президент США Дональд Трамп. 15 июня он подтвердил, что "хотел бы видеть Россию в составе G8".

Тогда же, 8 июня премьер Италии Дж.Конте заявил, что он "согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех".

Однако, как сообщила позднее канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона, европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа способствовать восстановлению членства России в этой структуре. Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "к сожалению, мы не вышли на тот этап, который позволял бы России вновь занять место за нашим столом". Она пояснила, что для возвращения России в G8 требуется "существенный прогресс" в реализации Минских соглашений по Украине.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил тогда же в июне, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве. "Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Циндао.