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СНГ 22.10.2018 18:45

Киргизия открыта к совместной работе в рамках ЕАЭС - вице-премьер

Киргизия выступает за развитие кооперации и создание совместных предприятий в индустриальном секторе экономики стран ЕАЭС, заявил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков в рамках форума "Евразийская неделя" в Ереване.

"Киргизия открыта к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов в различных отраслях экономики, (...) направленных на опережающее развитие таких приоритетных отраслей, как энергетика, текстильная и легкая промышленность, металлургия, машиностроение, производства нефтепродуктов и строительных материалов", - приводит слова Ж.Разакова пресс-служба правительства Киргизии.

Вице-премьер Киргизии также отметил, что у страны есть потенциал в сотрудничестве в рамках ЕАЭС в сельском хозяйстве.

Международный форум "Евразийская неделя 2018" начался в понедельник в Ереване, в 2019 году форум пройдет в Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]