Киргизия открыта к совместной работе в рамках ЕАЭС - вице-премьер

Киргизия выступает за развитие кооперации и создание совместных предприятий в индустриальном секторе экономики стран ЕАЭС, заявил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков в рамках форума "Евразийская неделя" в Ереване.

"Киргизия открыта к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов в различных отраслях экономики, (...) направленных на опережающее развитие таких приоритетных отраслей, как энергетика, текстильная и легкая промышленность, металлургия, машиностроение, производства нефтепродуктов и строительных материалов", - приводит слова Ж.Разакова пресс-служба правительства Киргизии.

Вице-премьер Киргизии также отметил, что у страны есть потенциал в сотрудничестве в рамках ЕАЭС в сельском хозяйстве.

Международный форум "Евразийская неделя 2018" начался в понедельник в Ереване, в 2019 году форум пройдет в Киргизии.