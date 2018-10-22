Экс-глава МИД Британии Джонсон сравнил убийство Хашкаджи с покушением на Скрипалей

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон в статье для газеты "Дейли телеграф" сравнил обстоятельства гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле с покушением на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
"Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму", - пишет Б.Джонсон в своей статье.
Он считает, что убийство Дж.Хашкаджи было намеренным, а не случайным. Его цель, помимо прочего, отмечает Б.Джонсон, направить послание потенциальным недоброжелателям, которые живут за рубежом и думают, что находятся под защитой.
"Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, мы способны вас достать, и нас не волнует, под чьей защитой, как вам кажется, вы находитесь", - формулирует цель убийства Дж.Хашкаджи и нападения в Солсбери Б.Джонсон.
Также Б.Джонсон призывает западную общественность не дать этой схеме стать шаблонной.
"Это не должно стать шаблоном. Мы не можем просто позволить этому случиться", - считает политик, указывая на то, что отношения Британии с Россией и Саудовской Аравией разные, но это не должно повлиять на характер реакции Запада.
"Британия и США должны повести за собой другие страны в том, чтобы привлечь к ответственности Саудовскую Аравию должным образом. Тело (Дж.Хашкаджи) должно быть обнаружено. Аудиозапись убийства, которая, как говорят, есть в распоряжении турецких властей, если она существует, должна быть обнародована... Британия должна подготовить санкции против тех, кто виновен в совершении или одобрении жестокого убийства этого журналиста", - подчеркивает бывший министр иностранных дел Британии.
Вместе с тем, политик считает, что сейчас, на фоне происходящих событий, самое время оказать давление на Саудовскую Аравию в том, чтобы положить конец войне в Йемене, учитывая растущую гуманитарную катастрофу в этой стране. Б.Джонсон думает, что наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, в котором на Западе видят потенциал реформатора королевства, нужно поддержать выдвинутое спецспосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом предложение дать повстанцам-хуситам долю влияния в правительстве и избавить Йемен от влияния Ирана.
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