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СНГ 22.10.2018 19:14

Лидер КНР посетит Россию в 2019 году по приглашению Путина

Председатель Китая Си Цзиньпин приедет с официальным визитом в Россию в следующем году, заявляют в МИД КНР.

"По приглашению вашего президента наш председатель Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию в будущем году", - сказал помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй на брифинге для российских журналистов в понедельник.

По его словам, визит будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

"Во время этого визита мы организуем ряд мероприятий по случаю 70-летия установления диотношений между нашими странами. Я считаю, что во время этих встреч у нас будут новые возможности для наращивания нашего сотрудничества", - сказал Чжан Ханьхуэй.

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Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]