Лидер КНР посетит Россию в 2019 году по приглашению Путина

Председатель Китая Си Цзиньпин приедет с официальным визитом в Россию в следующем году, заявляют в МИД КНР.

"По приглашению вашего президента наш председатель Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию в будущем году", - сказал помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй на брифинге для российских журналистов в понедельник.

По его словам, визит будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

"Во время этого визита мы организуем ряд мероприятий по случаю 70-летия установления диотношений между нашими странами. Я считаю, что во время этих встреч у нас будут новые возможности для наращивания нашего сотрудничества", - сказал Чжан Ханьхуэй.