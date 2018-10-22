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Дальнее зарубежье 22.10.2018 20:02

Китай не хочет уменьшать товарооборот с США, но готов искать другие рынки сбыта - МИД КНР

Инициатива уменьшить товарооборот между США и КНР с помощью санкций принадлежит американской стороне, в Китае в этом не заинтересованы, заявляют в Пекине.

"Мы не желаем минимизировать наш товарооборот с Америкой. Объем товарооборота между США и Китаем зависит от американской стороны", - сказал помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй на брифинге для российских журналистов в понедельник, отвечая на вопрос, готов ли Пекин довести до минимума товарооборот с США в случае углубления конфликтной ситуации.

Он подчеркнул, что в Китае выступают за глобализацию экономик мира, однако, по его словам, если в Америке будут идти по пути снижения импорта из КНР, для китайских товаров найдутся и другие рынки.

"Мы развиваем рыночную экономику. Если не там, то в других странах, на других рынках наши производители найдут свои шансы и заказы", - сказал дипломат.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]