Китай не хочет уменьшать товарооборот с США, но готов искать другие рынки сбыта - МИД КНР

Инициатива уменьшить товарооборот между США и КНР с помощью санкций принадлежит американской стороне, в Китае в этом не заинтересованы, заявляют в Пекине.

"Мы не желаем минимизировать наш товарооборот с Америкой. Объем товарооборота между США и Китаем зависит от американской стороны", - сказал помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй на брифинге для российских журналистов в понедельник, отвечая на вопрос, готов ли Пекин довести до минимума товарооборот с США в случае углубления конфликтной ситуации.

Он подчеркнул, что в Китае выступают за глобализацию экономик мира, однако, по его словам, если в Америке будут идти по пути снижения импорта из КНР, для китайских товаров найдутся и другие рынки.

"Мы развиваем рыночную экономику. Если не там, то в других странах, на других рынках наши производители найдут свои шансы и заказы", - сказал дипломат.