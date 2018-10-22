От Норвегии потребуют возместить Бочкареву моральный и материальный ущерб - Матвиенко

Адвокат сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, ранее задержанного и освобожденного в Осло, планирует подать встречный иск к норвежской стороне с требованием возмещения морального и материального ущерба его подзащитному, сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Адвокат планирует выставить встречный иск за нанесенный вам моральный и материальный ущерб, и это планируется сделать, как только там полиция поставит последнюю точку. Я как раз об этом хотела поговорить, чтобы мы с нашим консулом, посольством переговорили, чтобы они отслеживали эту ситуацию. Ее (Норвегию - ИФ) просто так прощать нельзя", - сказала В.Матвиенко в беседе с М.Бочкаревым, запись которой предоставила пресс-служба Совета Федерации.

М.Бочкарев был задержан 21 сентября в аэропорту Осло. По данным западных СМИ, его подозревали в незаконной информационной деятельности.

По информации МИД РФ, М.Бочкарёв находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

В минувшую пятницу В.Матвиенко заявила, что М.Бочкарев освобожден из-под стражи и скоро вернётся в Россию.