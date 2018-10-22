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Дальнее зарубежье 22.10.2018 17:57

Трамп объявил о сокращении финансовой помощи странам Центральной Америки из-за непрекращающегося потока мигрантов

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с не спадающим потоком мигрантов, прибывающих в США через южную границу.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились со своей работой, чтобы остановить людей, стремящихся попасть из этих стран в США. Сейчас мы начинаем процесс масштабного сокращения объемов предоставляемой им иностранной помощи", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики.

Д.Трамп пригрозил, что может направить войска на южную границу США для ужесточения контроля на американско-мексиканской границе.

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Тэги: США, ЦЕНТРАМЕРИКА, МИГРАНТЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]