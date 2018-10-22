Трамп объявил о сокращении финансовой помощи странам Центральной Америки из-за непрекращающегося потока мигрантов

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с не спадающим потоком мигрантов, прибывающих в США через южную границу.
"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились со своей работой, чтобы остановить людей, стремящихся попасть из этих стран в США. Сейчас мы начинаем процесс масштабного сокращения объемов предоставляемой им иностранной помощи", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики.
Д.Трамп пригрозил, что может направить войска на южную границу США для ужесточения контроля на американско-мексиканской границе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»