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Регион 22.10.2018 20:14

США ведут переговоры со SWIFT об отключении Ирана - министр

США ведут переговоры со SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) об отключении Ирана, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на руководство бельгийской SWIFT, чтобы исключить Иран из этой системы, как это было в 2012 году до заключения СВПД.

К SWIFT подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах. В совет директоров входят 25 человек, включая двух американских банкиров из Citigroup и J.P.Morgan.

Хотя США не имеют большинства в совете директоров SWIFT, если бельгийская компания не отключит Иран, администрация американского президента Дональда Трампа может наложить на нее санкции.

"Наша цель - убедиться, что транзакции, на которые распространяются санкции, не проходят - через SWIFT или какой-либо другой механизм. Наша цель - обеспечить соблюдение санкций", - заявил С.Мнучин.

При этом он не сообщил дальнейшие подробности переговоров с руководством SWIFT, отмечает Deutsche Welle.

С.Мнучин также уточнил, что Минфин "как можно быстрее" определит банки, через которые будет осуществляться финансирование гуманитарной помощи Ирану.

"Мы хотим добиться нужного результата, благодаря которому транзакции будут прекращены", - сказал он, отказавшись комментировать, какие банки будут выбраны.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года Д.Трамп заявил о выходе США из соглашения.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

США намерены полностью восстановить снятые ранее с Ирана санкции 4 ноября.

В конце сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла о том, что Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому.

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Тэги: США, ИРАН, SWIFT, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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