Президент Казахстана временно отстранил посла в Узбекистане, подозреваемого в коррупции

Ерик Утембаев временно отстранен от исполнения должностных полномочий посла Казахстана в Узбекистане.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила его пресс-служба в понедельник.

"Указом главы государства Утембаев Ерик Мылтыкбаевич временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минувший вторник антикоррупционная служба сообщила о том, что Е.Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств. Дипломат подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства республики в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге ($378,4 тыс.).

В МИД Узбекистана в тот же день сообщили, что Е.Утембаев, подозреваемый в хищении бюджетных средств, связан с бывшим ответственным секретарем внешнеполитического ведомства Анарбеком Карашевым, против которого возбуждено дело о взяточничестве.

По версии следствия, А.Карашев на системной основе получал от сотрудников ведомства незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 млн тенге.

Кроме того, как установило следствие, А.Карашев оплатил невыполненные работы по капитальному ремонту здания посольства Казахстана в Узбекистане. По предварительным данным, ущерб от этих действий составил порядка 70 млн тенге.