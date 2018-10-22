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Регион 22.10.2018 18:40

Террористы, связанные с "Аль-Каидой", взяли на себя ответственность за похищение 12 иранских военных на границе с Пакистаном

Группировка суннитских боевиков "Джейш аль-Адль", связанная с "Аль-Каидой", объявила, что она ранее осуществила похищение 12 иранских военнослужащих на границе Ирана и Пакистана, сообщают иранские СМИ.

В подтверждение своих слов боевики обнародовали фотографии пленных - семи бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и пяти сотрудников иранского полицейского спецназа.

В КСИР в свою очередь заявили, что боевики прибегли к помощи "одиночки-лазутчика", который "привел в бессознательное состояние" военных. Затем боевики похитили их и вывезли на свою базу на пакистанской территории.

Похищение произошло в 150 км к юго-востоку от города Захедан - столицы провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Иран и Пакистан ведут поиск похищенных.

Западные СМИ напоминают, что в этом регионе по обе стороны границы, в Иране и Пакистане, проживают белуджи - иранский народ суннитского вероисповедания. При этом боевики из числа белуджей, базирующиеся на пакистанской территории, регулярно совершают рейды через границу против Ирана.

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Тэги: ИРАН, ПАКИСТАН, ВОЕННЫЕ, ПОХИТИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]