Группировка суннитских боевиков "Джейш аль-Адль", связанная с "Аль-Каидой", объявила, что она ранее осуществила похищение 12 иранских военнослужащих на границе Ирана и Пакистана, сообщают иранские СМИ.

В подтверждение своих слов боевики обнародовали фотографии пленных - семи бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и пяти сотрудников иранского полицейского спецназа.

В КСИР в свою очередь заявили, что боевики прибегли к помощи "одиночки-лазутчика", который "привел в бессознательное состояние" военных. Затем боевики похитили их и вывезли на свою базу на пакистанской территории.

Похищение произошло в 150 км к юго-востоку от города Захедан - столицы провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Иран и Пакистан ведут поиск похищенных.

Западные СМИ напоминают, что в этом регионе по обе стороны границы, в Иране и Пакистане, проживают белуджи - иранский народ суннитского вероисповедания. При этом боевики из числа белуджей, базирующиеся на пакистанской территории, регулярно совершают рейды через границу против Ирана.