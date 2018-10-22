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Регион 22.10.2018 18:35

В правящей партии Турции назвали убийство саудовского журналиста спланированным

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал "зверски спланированным" убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

"Это было крайне зверски спланировано, мы столкнулись с тем, что прикладывалось много усилий, чтобы скрыть это", - сказал О.Челик.

"Надеемся, что все станет известно и ответственных накажут, чтобы никто не осмелился и подумать о таком вновь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Турецкие СМИ сообщали, что советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда четыре раза звонил в королевскую канцелярию в Эр-Рияде из саудовского генконсульства в Стамбуле в день, когда погиб оппозиционный журналист.

Также СМИ сообщали, что в день смерти журналиста неизвестный мужчина покинул генконсульство в Стамбуле. На нем была не только одежда погибшего Дж.Хашкаджи, но также накладная борода и очки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]