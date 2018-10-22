Jacobs продает австралийской WorleyParsons подразделение энергетики, химии и ресурсов за $3,3 млрд

Американская Jacobs Engineering Group, поставщик широкого круга профессиональных технических услуг, продает операции в сегменте энергетики, химии и ресурсов (Energy, Chemicals and Resources, ECR) австралийской компании WorleyParsons в рамках сделки объемом $3,3 млрд.

WorleyParsons оплатит сделку денежными средствами в размере $2,6 млрд, а также собственными обыкновенными акциями на сумму $700 млн.

После закрытия сделки акционерам Jacobs будет принадлежать 58,2 млн бумаг WorleyParsons, что соответствует примерно 11% обыкновенных акций австралийской компании.

Средства, которые Jacobs получит от продажи подразделения, повысят гибкость ее капитала, и компания намерена рассмотреть возможности для покупки активов, говорится в пресс-релизе Jacobs. Часть средств она планирует направить на погашение долга.

Советы директоров Jacobs и WorleyParsons одобрили сделку. Как ожидается, она будет закрыта в первом полугодии 2019 года.

Для WorleyParsons покупка активов Jacobs станет крупнейшей сделкой в ее истории.

Подразделение ECR предлагает услуги для нефтегазового сектора, включая сегменты upstream, midstream, downstream, а также переработку, производство химической продукции, а также горнорудной промышленности и добычи минералов.

WorleyParsons реализует комплексные решения в области управления, проектирования, инженерного обеспечения и строительства, и, по словам гендиректора австралийской компании Эндрю Вуда, покупка активов Jacobs даст компании "дополнительные возможности".

Jacobs активизирует трансформацию портфеля операций: в результате продажи подразделения ECR, компания сфокусируется исключительно на двух наиболее прибыльных направлениях бизнеса - услуги для аэрокосмической сферы, экологии и ядерной энергетики (Aerospace, Technology, Environmental & Nuclear, ATEN), а также услуги для строительства и инфраструктуры (Buildings, Infrastructure & Advanced Facilities, BIAF).