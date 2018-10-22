В НАТО считают Россию нарушителем договора о РСМД

В НАТО выразили обеспокоенность в связи с разработкой российских ракет нового типа, предположив, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник журналистам, что речь идет о ракетах 9М729. Она пояснила, что в НАТО неоднократно пытались получить информацию об этой новой ракетной системе.

"В отсутствие какого-либо заслуживающего доверия ответа со стороны России по этим новым ракетам союзники (по НАТО) полагают, что наиболее достоверная оценка могла бы заключаться в том, что Россия нарушает ДРСМД", - сказала О.Лунгеску.

При этом она не прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД, отметив, что "союзники продолжают консультации".