Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.957 RUR   0.0259 GBR   2.2216 TRY   0.3012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.12 Brent   79.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 24 Окт 17° 23° 25 Окт 16° 27°

Дальнее зарубежье 22.10.2018 19:20

В НАТО считают Россию нарушителем договора о РСМД

В НАТО выразили обеспокоенность в связи с разработкой российских ракет нового типа, предположив, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник журналистам, что речь идет о ракетах 9М729. Она пояснила, что в НАТО неоднократно пытались получить информацию об этой новой ракетной системе.

"В отсутствие какого-либо заслуживающего доверия ответа со стороны России по этим новым ракетам союзники (по НАТО) полагают, что наиболее достоверная оценка могла бы заключаться в том, что Россия нарушает ДРСМД", - сказала О.Лунгеску.

При этом она не прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД, отметив, что "союзники продолжают консультации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Россия не даст согласия на проход кораблей НАТО на учения в Азовском море - Лавров Профессиональный и постоянный диалог России и НАТО абсолютно необходим, но альянс пока от него уходит - Лавров Командующий силами НАТО в Европе призывает не забывать об усилении российской армии НАТО будет усиливать возможности в киберпространстве в ответ на действия России - Столтенберг Генсек НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой и опасается за будущее ДРСМД Столтенберг: кибероперация против ОЗХО в Нидерландах проводилась ГРУ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]